Los médicos no pueden más

Ya puedes escuchar la Línea Editorial de esta tarde del 16 de febrero

Decenas de médicos y personal sanitario durante una concentración, frente al Hospital Gregorio Marañón, en la primera jornada de huelga general del sector médico a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). Los profesionales médicos y facultativos de toda España están llamados a la huelga esta semana para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos para su aprobación, y exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral.Gabriel Luengas / Europa Press16/2/2026
Redacción digital

1 min lectura1:40 min escucha

Más de 176.000 médicos de toda España, que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, han iniciado hoy una huelga que se prolongará durante toda la semana y que amenaza con repetirse mensualmente hasta junio. Las razones de unos médicos que no pueden más son, principalmente, la reclamación de un estatuto específico para el sector y la denuncia de la precariedad de sus condiciones laborales.

Como ha manifestado en COPE la doctora Raquel Carrillo, internista del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, y delegada de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores, no es de recibo que se siga asumiendo como normal que los médicos hagan guardias y estén a pie de cama durante 24 horas; unas horas que, además de no computar para la jubilación, suponen un agotamiento que va en perjuicio de la calidad en la atención a los pacientes.

La radiografía es una profesión en la que, cada vez más, se nos fuga talento del país y que tiene unas tasas altísimas de ansiedad, depresión y “burnout”. Todo ello forma parte de una sensación real de deterioro de los servicios públicos en España. Los médicos han dicho “basta ya”. Y mientras tanto, el Gobierno, ajeno a los hechos, busca un chivo expiatorio que explique su relato, como muestra en cada una de sus intervenciones la ministra Mónica García, médica de profesión, que juega a la eterna cantinela de enfrentar lo público con lo privado y a tratar de denunciar la situación, como si no fuera principalmente a ella misma, y al Ministerio que dirige, a quienes los médicos han declarado la huelga.

