Los médicos no pueden más

Más de 176.000 médicos de toda España, que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, han iniciado hoy una huelga que se prolongará durante toda la semana y que amenaza con repetirse mensualmente hasta junio. Las razones de unos médicos que no pueden más son, principalmente, la reclamación de un estatuto específico para el sector y la denuncia de la precariedad de sus condiciones laborales.

Como ha manifestado en COPE la doctora Raquel Carrillo, internista del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, y delegada de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores, no es de recibo que se siga asumiendo como normal que los médicos hagan guardias y estén a pie de cama durante 24 horas; unas horas que, además de no computar para la jubilación, suponen un agotamiento que va en perjuicio de la calidad en la atención a los pacientes.

La radiografía es una profesión en la que, cada vez más, se nos fuga talento del país y que tiene unas tasas altísimas de ansiedad, depresión y “burnout”. Todo ello forma parte de una sensación real de deterioro de los servicios públicos en España. Los médicos han dicho “basta ya”. Y mientras tanto, el Gobierno, ajeno a los hechos, busca un chivo expiatorio que explique su relato, como muestra en cada una de sus intervenciones la ministra Mónica García, médica de profesión, que juega a la eterna cantinela de enfrentar lo público con lo privado y a tratar de denunciar la situación, como si no fuera principalmente a ella misma, y al Ministerio que dirige, a quienes los médicos han declarado la huelga.