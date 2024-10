Luz verde para la ley Txapote

La Mesa del Congreso ha ignorado el veto del Senado a la reforma de la ley orgánica 7/2024, ya conocida como la ley Txapote que, en la práctica, supondrá acortar la estancia en prisión de más de 40 etarras, dado que se les va a permitir descontar las penas cumplidas en Francia. La noticia no está tanto en que la ley salga finalmente adelante, cuanto en las formas muy elocuentes que demuestran cómo el Gobierno va con todo en su huida hacia adelante. Después de lo sucedido hoy, el Congreso no convocará un nuevo pleno para levantar el veto en el Senado, porque, en la práctica entiende que no hay veto, ya que ni PP ni VOX enmendaron ni vetaron la norma en el plazo correspondiente, y, por lo tanto, consideran que el proyecto de ley ha concluido aquí su trámite parlamentario y está listo para su publicación en el BOE y para su entrada en vigor.

Las diferencias también aquí son notables. Mientras algunos se han apresurado a pedir perdón por el error cometido y han tratado de subsanarlo, otros celebran la reforma de la ley y encima se atreven a dar lecciones de moralidad a las víctimas del terrorismo. Ya advirtió Sánchez que, si hacía falta, él estaba dispuesto a gobernar sin el Legislativo, en un tic autocrático más que se unió a sus conocidas chanzas sobre “de quién depende la Fiscalía”, o en su acoso a jueces y periodistas independientes. Al final, más allá del nuevo conflicto de atribuciones entre Cámaras, todo viene a confluir en el triste resumen que, a modo de oferta, planteaba Otegi cuando hablaba de “presos por presupuestos”.