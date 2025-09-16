La libertad religiosa es la clave

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor César García Magán, ha compartido hoy un almuerzo en el Club Siglo XXI donde ha disertado sobre la libertad religiosa como clave en los sistemas de relaciones Iglesia-Estado. Monseñor García Magán ha dividido su intervención en tres partes: la primera sobre la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico español; la segunda sobre la libertad religiosa en la doctrina de la Iglesia católica; y la tercera sobre los diversos sistemas de relaciones Iglesia-Estado a la luz del Concilio Vaticano II.

En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la libertad religiosa queda protegido por la Constitución incluso en situaciones excepcionales. La Iglesia, como ha recordado el portavoz de los obispos, fundamenta este derecho en la dignidad de la persona. No se trata de una concesión estatal, no es un regalo que hace el Estado, ni una mera tolerancia. Desde la clara distinción entre el poder civil y el religioso, que el cristianismo ha sostenido a lo largo de la historia, hay mucho camino por recorrer juntos y los modelos de relación entre Iglesia y Estado pueden ser variados, pero conviene tener claro que ambos servicios confluyen en la unidad de la persona, en sus dimensiones religiosa y social.

Claro que apostar por la relación supone desafíos importantes que habrá que ir viendo y librando en cada caso, pero como ha destacado monseñor García Magán, a la Iglesia no le asusta el diálogo. Sin complejos, sin miedo a ese diálogo que ha de partir de la voluntad sincera de cooperación por ambas partes que, con las bases bien asentadas, será muy fecundo para toda la sociedad en su conjunto.