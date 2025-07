Lecciones de cómo vencer al populismo

El Parlamento Europeo ha comenzado a debatir la moción de censura que se votará el jueves contra la presidenta Von der Leyen. Promovida por un grupo de ultraderecha rumano, la moción no tiene opción de prosperar. Es una muestra del acierto de la estrategia de la presidenta de la Comisión de integrar a algunas fuerzas hasta ahora no presentes en los grandes consensos, sin dejar de mostrarse firme contra los verdaderos extremistas y sin cuestionar los pactos entre los grupos que históricamente han construido Europa: democristianos, socialdemócratas y liberales. La tensión, sin embargo, existe en la mayoría de los países de la Unión. Desde la gran recesión de 2008, la gran línea divisoria no es ya entre izquierda y derecha, sino entre moderados y populistas. El problema es la capacidad de contagio del extremismo, que arrastra consigo a las fuerzas centristas.

El caso alemán resulta ilustrativo. Frente a la coalición Frankenstein de Pedro Sánchez, los grandes partidos han mantenido allí con firmeza sus líneas rojas a izquierda y derecha, aun a costa del desgaste de gobernar en gran coalición. Como reacción, la izquierda radical de Sahra Wagencknecht y la extrema derecha de Alternativa por Alemania se han lanzado a cooperar para derribar el sistema. La amenaza es seria, pero CDU y SPD han entendido que para desmontar las mentiras del populismo solo funciona trabajar con seriedad y desde la institucionalidad por el bien común.