Entrevistado por el diario italiano Avvenire, con motivo de su participación en el Encuentro “Justicia y paz en Tierra Santa, el Patriarca de Jerusalén Cardenal Pizzaballa ha manifestado que, en la situación actual, la falta de confianza es un obstáculo para la paz en Oriente Medio. El obstáculo para la paz es siempre una política de corto alcance. La guerra no ha terminado y toda Tierra Santa sigue en una situación de extrema tensión. En Gaza sigue muriendo gente, a pesar del alto el fuego. Es cierto que ya no hay bombardeos intensivos, pero hay ejecuciones selectivas y el 96% de los centros habitados están arrasados, las escuelas llevan tres años cerradas y faltan medicamentos, por lo que se muere de frío, de infecciones y por falta de atención médica.

Como nos recuerda el Cardenal Pizzaballa, no tiene sentido hablar ahora de paz. La paz necesita cultura, fundamentos, política y un mínimo de confianza, que ha sido la primera víctima de esta guerra. Este no es el momento de los grandes gestos. Es el momento de preparar el terreno, de crear redes, de identificar a quienes quieren la paz porque en el futuro serán ellos quienes sean necesarios para reconstruirla. Y en ese contexto, se trata de una ocasión privilegiada para reafirmar el papel de las religiones en la construcción de la paz. Como han venido haciendo hasta ahora, los cristianos tienen un papel muy importante. Siempre es difícil ser cristiano, pero lo es aún más en un lugar donde se custodia el deseo de paz y a la vez ese mismo deseo se ve amenazado. Pero el hecho de que existan esas dificultades objetivas significa que el testimonio cristiano sigue vivo y la fe, cuando es libre, molesta, porque se trata de una libertad que está ligada a alguien que dio la vida por amor y no es expresión del poder humano.