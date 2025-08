Los jóvenes y la esperanza que no defrauda

Treinta mil jóvenes españoles participan en estas horas en el Jubileo romano de los jóvenes. Este primer encuentro con el papa León XIV en el marco de la celebración de la esperanza cristiana tendrá dos momentos cumbre, la Vigilia de oración y la Eucaristía, presididos ambos por el Santo Padre.

Con un peculiar sabor a ese camino de encuentro con la juventud que puso en marcha el recordado san Juan Pablo II con las Jornadas Mundiales, este jubileo es también expresión de una mutación silenciosa que se está produciendo en la Iglesia y en el mundo: la emergencia de una generación que vive la experiencia cristiana sin complejos y que se expresa con los lenguajes y los medios de esta época interconectada. Una generación anclada en la esperanza que no defrauda.

En este nuevo despertar de la Iglesia en la juventud lo importante no son los grandes o los pequeños números. Lo relevante es la frescura de una vivencia de encuentro con Jesucristo que determina todo los ámbitos de la vida y que alienta el proyecto de un tiempo nuevo.

Sabedora la Iglesia en España de este intenso trabajo de acompañamiento con los jóvenes, en un contexto de acelerada secularización, acaba de publicar un Proyecto Marco de la Pastoral con Jóvenes titulado “¡Poneos en camino!”.

Este marco de trabajo pretende ser una fuente de inspiración, un conjunto de criterios para la animación y para la orientación de ese acompañamiento integral de quienes son protagonistas naturales del futuro de la sociedad.

Sin obviar las dificultades, en un mundo cargado de incertidumbres dónde el modelo del progreso a ultranza ya no rige, la apuesta es despertar la pregunta por el sentido que anida en el corazón y en las inquietudes de la juventud, y ofrecer una respuesta nítida que no obvie la necesidad de mirar a su alrededor, en particular a los que más sufren y a los más vulnerables.