El irreductible corazón de nuestros jóvenes

La muerte de las dos adolescentes, Sharit y Jhoan, cuyos cuerpos aparecieron sin vida en un parque de Jaén, está siendo investigada todavía. Una de las personas cercanas a la familia afirmaba hace algunas horas: “hay algo que se nos escapa”. Sin duda hay algo que se nos escapa a los adultos sobre la situación en la que viven muchos jóvenes, casi niños. La comunicación entre su mundo y el mundo de los mayores, que no siempre fue fácil, se ve ahora complicada porque se utilizan nuevos códigos a través de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería.

Pero la incomunicación no solo tiene que ver con un nuevo lenguaje y con nuevos medios. Hemos vivido en las últimas décadas una profunda transformación antropológica y a menudo los adultos no entendemos, ni hacemos lo suficiente por entender, cómo se expresan los jóvenes con unas categorías culturales que nos resultan extrañas.

Hay que ser conscientes de ello para ir al encuentro de un mundo que está marcado por profundas heridas, que se siente huérfano, maltratado por el destino. Muchos de nuestros jóvenes, aunque vivan en familias estructuradas y no hayan sufrido acoso, se sienten arrojados a una vida que les resulta hostil, privada de sentido y sin la más mínima ternura. No podemos olvidar que en nuestros jóvenes palpita una humanidad irreductible en su deseo de verdad y de felicidad que debemos escuchar y acompañar.