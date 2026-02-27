Inviable legislatura

El Congreso de los Diputados ha rechazado el decreto ley denominado del “escudo social” con el voto en contra de Junts, además del PP y VOX. Decaen, por tanto, el bono social eléctrico, la prohibición de cortar suministros básicos a hogares vulnerables, las ayudas por la Dana y otras medidas sociales que se presentaban como ejemplo de la dirección política de este Gobierno. También se rechazó un segundo decreto que regulaba los topes a los precios en caso de emergencias. No ocurrió así con el decreto de las pensiones, que fue convalidado por una mayoría que empieza a ser desconocida en nuestro parlamento.

Esta situación agudiza la crisis de un Gobierno que está bloqueado legislativamente, con unos socios de la izquierda en fuga y en medio de un lío de siglas y de proyectos de una recomposición inalcanzable. La única pretensión operativa de Pedro Sánchez parece ser la de mantenerse en el poder a costa de lo que sea, en medio de un proceso electoral autonómico en el que el PSOE está recogiendo los peores resultados de su historia.

Sin atisbo de Presupuestos Generales del Estado y con una evidente degradación de las instituciones, a la agonía política se suma la amenaza de Esquerra Republicana de Cataluña de paralizar el gobierno de Salvador Illa en Cataluña. A estas alturas de la legislatura es más que es evidente que estamos en una situación inviable que genera una profunda desmoralización social y que alimenta proyectos disparatados.