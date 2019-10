Algunos de los daños de los últimos días de violencia y disturbios en Cataluña están a la vista de todos. Hay casi 600 heridos, de ellos casi 300 policías. Los daños en el mobiliario urbano han sido cuantiosos. Otros efectos no son materiales pero no por eso menos relevantes. Se ha ahondado en los últimos días la fractura en el interior de la sociedad catalana.

Y se ha incrementado un discurso que invierte los términos más evidentes de la realidad. El independentismo ha tomado como nuevo lema “Sit and talk”, España siéntate y habla. Como si el problema, tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, fuera que las autoridades del Estado no tuvieran voluntad de mantener una conversación. La sentencia ha desatado días de furia, mientras el Presidente de la Generalitat no ha condenado con claridad la violencia y la ha utilizado para anunciar un nuevo referéndum de autodeterminación antes de que acabe la legislatura. En este contexto de claro desafío del Estado de Derecho, se quiere hacer creer que el problema es la negociación.

Algo peor ha sido la operación de propaganda que se ha montado en torno a la Policía Nacional y a los Mossos, a los que se ha querido presentar como protagonistas de una violencia desproporcionada y poco democrática. Una inversión de la realidad que quiere convertir a las víctimas en victimarios.