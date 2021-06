Línea Editorial 8/06/2021

La inauguración del Memorial de Víctimas del Terrorismo ha vuelto a dar protagonismo a la crueldad de ETA en el secuestro de Ortega Lara y a la solidez de alguien que fue tratado como si no fuera un ser humano. Mientras se producía esa inauguración, Ortega Lara ha recordado, en diálogo con el diario El Mundo, aquellos 532 días interminables en una oscuridad agobiante, en los que rezaba y conversaba imaginariamente con su mujer. Ortega Lara denuncia las cesiones que se han hecho al mundo heredero de ETA, pero dice que no quiere envenenarse el alma, que perdonó para poder seguir viviendo como una persona y no como un animal, porque si no perdonas te amargas a ti y a los tuyos.

Es necesario que se cumpla la ley y que se cuente la verdadera historia de ETA. Esto no es incompatible con que Ortega Lara haya comprendido que el perdón es el modo más inteligente de liberarse de la carga muchas veces insoportable del mal sufrido. Seguramente sea porque el perdón, paradójicamente, es la más alta forma de justicia. Victimas como Ortega Lara nos dicen, desde el dolor de lo sufrido, que no se recupera la paz sin justicia, y que no hay justica completa sin perdón.