Indicios claros

El auto con el que el juez Leopoldo Puente ha decretado prisión provisional para Santos Cerdán es contundente. El juez subraya la claridad de las grabaciones, no cabe, como ha hecho el exsecretario de Organización del PSOE, cuestionarlas.

El juez considera que hay indicios suficientes de que Cerdán, Ábalos y Koldo formaban una organización criminal, que se repartían los papeles para obtener mordidas con adjudicaciones ilícitas. La organización en la que estaban dos ex secretarios de organización del PSOE daba, además, sugerencias sobre el nombramiento de altos cargos que más tarde se producían. Era una presunta organización criminal que actuaba desde el Gobierno y determinaba quién estaba al frente de altas responsabilidades públicas.

El juez se lamenta de que la condición de diputado de Santos Cerdán, a la que no renunció hasta un día después de su posible imputación, impidiera realizar un registro. La posible destrucción de pruebas es la que fundamente su decisión de enviarlo a la cárcel.

Los indicios son muy claros. La apertura de juicio, si se produce, determinará si se trata de pruebas. Pero Sánchez no puede decir que el PSOE actuó con contundencia y que ahora le toca a la Justicia. El PSOE, del que él es el máximo responsable, no actuó hasta que la policía judicial aportó los indicios. Sánchez no puede seguir haciendo como si este asunto no tuviera nada que ver con él.