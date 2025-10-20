En una multitudinaria ceremonia, el papa León XIV ha canonizado este domingo a siete nuevos santos, entre ellos a los dos primeros santos venezolanos de la historia, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Los santos son, como ha destacado el papa, testigos del amor de Cristo. No se trata de héroes ni paladines de algún ideal, sino hombres y mujeres auténticos; esa autenticidad que en muchas ocasiones tanto reclama nuestra sociedad, buscando allí y allá testimonios de vida coherente en los que fijarse.

Es evidente que la Iglesia está de fiesta, pero estas vidas entregadas por entero a Dios en los más necesitados interpelan, no sólo a la Iglesia sino a la sociedad entera que vive buscando, como es lo propio del corazón humano, y a la vez, en muchas ocasiones vive esa búsqueda como sí Dios no existiera. En palabras que el propio papa León XIV ha pronunciado este domingo: pese a sus distintas historias, épocas y caminos, estos siete nuevos santos demuestran que con la gracia de Dios mantuvieron encendida la lámpara de la fe, y más aún, se convirtieron ellos mismos en lámparas capaces de difundir la luz de Cristo para unos tiempos en los que, como sucede en el nuestro, tuvieron ciertamente cavernas oscurísimas, pero ya sus propias vidas fueron y son una prueba clara de que no todo el mundo es una oscura caverna.