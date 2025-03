No hay efecto Montero en Andalucía

La insólita jugada de Pedro Sánchez de nombrar a ministros candidatos a presidencias autonómicas mientras mantienen su puesto en el Ejecutivo, sigue sin salirle bien. Con la prudencia que requiere cualquier encuesta, si se celebraran ahora las elecciones autonómicas en Andalucía, el Partido Popular lograría el 43,9% de los votos, que supondrían entre 57 y 59 escaños, y que le servirían para renovar su mayoría absoluta. La encuesta de Sigma Dos para el diario El Mundo sobre intención de voto de los andaluces coloca a la candidata María Jesús Montero con tan solo el 21,2% de los votos. Su candidatura no convence ni siquiera a la mitad de los encuestados que aseguran ser votantes del PSOE.

Montero es bien conocida en Andalucía, pero ahora llega cargada con el peso de su protagonismo en el gobierno de Sánchez, desde los casos de corrupción a las innumerables cesiones al independentismo catalán, especialmente las que tienen que ver con el llamado “cupo catalán” y la condonación de la deuda autonómica negociada con ERC. La propia Montero ha tenido que salir rápidamente a hacer un ejercicio de equilibrismo político para asegurar que, como secretaria de los socialistas andaluces, no va a permitir que ninguna comunidad autónoma tenga más privilegios que otra. Desde su ministerio de Hacienda no es la mejor portavoz para semejante compromiso. Serán los andaluces los que decidan en su momento, pero no parece que mandar a Montero a confrontarse con la gestión del presidente Moreno Bonilla, aprobada incluso por buena parte de los votantes de izquierda, haya sido la mejor opción. Quizás sea que el PSOE no disponía de una mejor.