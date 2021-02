Hasél es solo un pretexto

Pablo Hasél se ha convertido en un pretexto. Todos los grupos antisistema que pululan en la semiclandestinidad han convertido la causa del rapero leridano en su causa. Les une solo una cosa: el afán de derribar el orden constitucional. Con toda seguridad, si mañana todos estos grupos tuvieran en sus manos la posibilidad real de liderar un cambio político no solo no sabrían por dónde comenzar, si no que acabarían pegándose entre ellos. Pese a ello, no conviene banalizar su impacto. Sobre todo, porque cuentan con el respaldo institucional de un partido que forma parte de la coalición que gobierna España Eso es lo que les está haciendo fuertes.

Es un escándalo democrático que el vicepresidente Iglesias y el portavoz parlamentario de Podemos socaven las instituciones del Estado, como es un escándalo que alimenten la violencia callejera y justifiquen la batalla contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los líderes de Unidas Podemos están en el gobierno pero se comportan como revolucionarios. Durante mucho tiempo han gozado de impunidad porque la sociedad y los medios de comunicación les han visto como jóvenes radicales que no pasaban de ser algo agitadores. La realidad es muy distinta porque juegan a la destrucción de nuestro sistema democrático desde dentro y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Ya va siendo hora de que el presidente Sánchez ponga límites y se adelante a males mayores. De momento sus socios de Gobierno han calculado muy bien su estrategia y han movido ficha incendiando la calle como medida defensiva.