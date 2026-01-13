Groenlandia, no todo vale

El programa de COPE La Linterna, encabezado por Ángel Expósito, se ha desplazado hasta Groenlandia para escuchar a sus gentes y trasladarnos un testimonio humano tan necesario como valioso en estos momentos. Con tantas informaciones interesadas y distorsionada encima de la mesa, conviene escuchar de primera mano a los verdaderos protagonistas.

Por mucho que haya en juego, y ante los rumores de intervención de Donald Trump en el territorio, hay que recordar que no todo vale para conseguir el fin que se persigue, que el Derecho Internacional debe ser respetado y que, en todo caso, es el bien del pueblo de Groenlandia el que debe prevalecer.

La población groenlandesa, compuesta en un 80% por inuits, orgullosos de su historia y cultura, ha visto cómo en pocos días su vida tranquila, dedicada a la pesca y a los recursos que le ofrece su naturaleza única, se ha visto alterada. Por mucho tesoro estratégico que se esconda bajo el hielo, hay líneas rojas que no se pueden cruzar.

Como hemos escuchado en los micrófonos de COPE, no puede tolerarse que Trump diga que “o por las buenas o por las malas”. Es un momento idóneo para destacar aquello que, de diferentes maneras, repiten los ciudadanos de Groenlandia en estos días, y que nos recuerda que, solo el que no sabe, confunde valor y precio.