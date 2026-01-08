Groenlandia: una amenaza que puede cambiarlo todo

La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela marca un precedente inquietante en el orden internacional. La operación contra Nicolás Maduro y el anuncio de una tutela política sobre el gobierno de Delcy Rodríguez han puesto de manifiesto el crudo pragmatismo de la primera potencia del planeta. La defensa de sus intereses económicos y estratégicos parece situarse por encima del derecho internacional y de las alianzas tradicionales, lo que dibuja un escenario preocupante también para países de nuestro entorno.

En este contexto, Trump ha afirmado sin ambages que el control de Groenlandia es una prioridad para la seguridad estadounidense y no ha descartado ni siquiera su ocupación militar. Otros miembros de su Administración han sugerido fórmulas como la compra de la isla o acuerdos que permitan a Washington ejercer una influencia decisiva sobre un territorio clave por su localización y sus recursos naturales. Groenlandia es una nación autónoma integrada en el Reino de Dinamarca. Cualquier vulneración de su soberanía supondría una agresión directa a un país miembros de la OTAN y de la Unión Europea.

Ante el nuevo escenario que se abre, la Unión Europea tiene la obligación de afianzarse como un actor político fuerte capaz de promover sus intereses y, sobre todo, sus valores. Lograr que EE. UU. retome la senda del multilateralismo y la prudencia debe convertirse en una prioridad diplomática y estratégica para Europa.