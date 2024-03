El Gobierno y el Supremo

Félix Bolaños ha comentado en las últimas horas el auto con el que la sala segunda del Tribunal Supremo abre causa contra Puigdemont para investigar si ha cometido un delito de terrorismo. Bolaños ha asegurado que en ese auto el Supremo no da por probado que los hechos protagonizados por Tsunami Democrátic sean terrorismo. El pronunciamiento no es definitivo, pero los jueces del Supremo dejan claro que el hecho de haber impedido el acceso de los usuarios y tripulaciones al aeropuerto de Barcelona, la utilización de artefactos de similar potencia que la de los explosivos, el haber causado lesiones de especial gravedad a policías y la falsificación de documentos, entre otras cosas, no dejan duda alguna de que los hechos podrían considerarse terrorismo. Y el mismo auto dice que hay pluralidad de indicios que sitúan a Puigdemont al frente de la organización que provocó estos hechos.