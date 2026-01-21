Las cifras de muertos y desaparecidos en Irán son difícilmente verificables. Se habla de 9.000 desaparecidos y 4.000 muertos. La magnitud de la represión supera lo imaginable. Las protestas han sido multitudinarias y parecía que la ciudadanía había perdido el miedo. Seguramente, la mayoría de los manifestantes llegaron a creer que era posible derrotar al régimen. Y por eso, porque las calles se desbordaron, la represión ha sido descomunal. No habrá apertura tras este mes de enero. El régimen iraní es un modelo totalitario que solo se sostiene gracias a la violencia indiscriminada.

Los exiliados no podrán regresar en décadas. Los opositores que han sido identificados saben que el régimen usará el terror para perseguirles hasta dar con ellos. Las mujeres tendrán que seguir viviendo escondidas tras el velo que los guardianes de la moral les imponen. Y todo esto aderezado con una devastadora crisis económica. Es difícil luchar contra un régimen como el iraní, que detesta la libertad, reprime el pluralismo y persigue a quien piensa por sí mismo.

Es verdad que Irán ha perdido a Hezbolá, que Hamás ha sufrido un golpe demoledor y que sus aliados en Yemen, Siria e Irak están diezmados. Pero eso no es suficiente para que caiga el régimen. Las monarquías del Golfo quieren un Irán tranquilo, que no significa en justicia y libertad, para que la zona prospere económicamente. Les preocupa más el vacío de poder que un régimen tiránico. Así las cosas, ¿qué futuro espera a los iraníes? No deberíamos olvidar a los que se están jugado la vida por la libertad.