Todo en función de la misión

Con motivo de la felicitación de Navidad, el Papa ha pronunciado hoy el tradicional discurso a la Curia Romana, a la que ha invitado a ser cada vez más misionera; una Curia que, con Cristo en el centro, sea capaz de llevar esa misión hacia dentro de la propia Iglesia creando relaciones de fraternidad, y hacia fuera, como signo visible ante un mundo herido y dividido. La Navidad del Señor, ha dicho León XIV, trae consigo el don de la paz y nos invita a ser un signo profético en un contexto humano y cultural demasiado fragmentado.

Por otra parte, el Papa ha dicho a sus colaboradores que “ninguno somos pequeños jardineros dedicados a cuidar el propio huerto, sino que somos discípulos y testigos del Reino de Dios, llamados a ser en Cristo fermento de fraternidad universal, entre pueblos distintos, religiones diferentes, entre mujeres y hombres de toda lengua y cultura”.

En el 50 aniversario de la Exhortación Apostólica "Evangelii Nuntiandi" promulgada por san Pablo VI, León XIV ha querido recordar a los miembros de la Curia Romana una verdad sencilla y elocuente: hay una conversión personal que debemos desear y perseguir. A partir de ella, hay que tomar conciencia de que la labor de cada uno es importante para el todo, y de que el testimonio de una vida cristiana que se expresa en la comunión es el primer y mayor servicio que podemos ofrecer al mundo.