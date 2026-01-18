La frustración de los maestros, un problema nacional

España tiene un problema con sus escuelas. Un estudio de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza traza un cuadro demoledor sobre la degradación de la convivencia en las aulas, la dejadez de la Administración y la cada vez más compleja relación con las familias que, lejos de ser aliadas, si se implican es solo para cuestionar “cada decisión” del profesorado y responsabilizarle de “las carencias del sistema”.

El estudio está centrado en la enseñanza pública y presenta algunas carencias metodológicas. Cabe dudar por ello de la exactitud de algunos resultados, pero el diagnóstico, avalado por más de 13.000 respuestas, debe ser tenido en cuenta.

Motivo de especial reflexión merece la desmotivación de la profesión docente. Sienten, en mucha mayor medida que en los países de nuestro entorno, que su trabajo no es valorado; que pierden su tiempo en gestiones burocráticas redactando informes que después nadie lee, y ven con impotencia el aumento de faltas de respeto por parte de chicos y chicas, e incluso de agresiones por parte de las familias.

Todo ello apuntala una injusta pero extendida visión pesimista sobre la escuela española, obviando que, si bien hay margen de mejora, en las últimas décadas los avances han sido enormes. Esos avances sin embargo solo se mantendrán si los distintos actores involucrados, empezando por las familias, trabajan de la mano.

Ese es el sentido del pacto educativo que lanzó el Papa Francisco. Si algo demuestra la realidad española es la necesidad de ese consenso que sostenga la insustituible función social de la escuela.