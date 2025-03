Feminismo no es aborto

No, el aborto no puede ser un derecho ni es condición inexcusable defenderlo para que una mujer pueda declararse feminista. El feminismo, como movimiento social y teoría política, no nació ni vinculado al aborto ni en su defensa. Fue sólo en los años 60 cuando la parte más ideologizada del feminismo comenzó a reivindicar el derecho al aborto como ejercicio pleno de libertad ante una maternidad vivida como destino obligatorio para todas las mujeres. Junto a este argumento se esgrimía la necesidad de legalizar el aborto para que las mujeres con menos recursos pudieran acceder a él en igualdad de condiciones. Disponer del propio cuerpo como argumento en defensa del aborto es, para algunas mujeres feministas, un derecho que no debe conocer límite alguno. La cuestión es que el aborto implica disponer no solo del cuerpo de la mujer, sino del cuerpo que crece en el vientre de la madre perfectamente diferenciado en su identidad biológica. Por eso defender al concebido y no nacido debería ser una obligación de cualquier sistema legal, y así lo reconocía en su origen nuestro texto constitucional.

El ejercicio de la maternidad implica responsabilidad y es cierto que no todas las mujeres gozan de condiciones óptimas para vivir su embarazo como es debido. Corregir y reparar esas situaciones sí es un deber de justicia social, como lo es acompañar a las madres en dificultades. Pero eso nada tiene que ver con reconocer la tragedia del aborto como un derecho humano.