Don Juan Carlos debe regresar a España

La desclasificación de los documentos del 23F no ha deparado grandes sorpresas. Quienes alimentaron teorías conspirativas o confiaban en que esta documentación pudiera menoscabar el compromiso del Rey emérito con la democracia han visto frustradas sus expectativas. Si algo pone de relieve la información conocida es que Juan Carlos I mantuvo una actitud firme y ejemplar y que, gracias a su determinación y sentido de Estado, la democracia española logró imponerse a los intereses golpistas. Los nuevos papeles confirman que don Juan Carlos fue, probablemente, el principal artífice de nuestro sistema constitucional. Lo fue durante la Transición, junto a Adolfo Suárez y Torcuato Fernández-Miranda, y volvió a acreditarlo con su comportamiento institucional en la noche del 23F.

Es indudable que existen capítulos de la biografía del Rey Emérito que no resultan edificantes. Sin embargo, los errores personales del hombre no pueden eclipsar la trayectoria del jefe de Estado. No hay vida sin claroscuros, y la de Juan Carlos I no es una excepción.

Los servicios prestados a España, hoy nuevamente acreditados, hacen imperativo su regreso. Dada su avanzada edad, la publicación de estos documentos debería contribuir a la reconciliación institucional y colectiva. Corresponde al país facilitar su retorno y reconocer, sin demora, su legado histórico. Juan Carlos I estuvo a la altura en un momento decisivo.