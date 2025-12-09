COPE
Podcasts
Línea editorial
Línea editorial

línea editorial 9/12/2025

El delito del fiscal general del Estado

El texto de la sentencia sobre el caso del fiscal general del Estado es un varapalo importante para un Ejecutivo que sale a escándalo diario

(Foto de ARCHIVO)El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz durante el tradicional acto de apertura del año judicial celebrado este viernes en el Tribunal Supremo en Madrid. EFE/Chema Moya POOLREMITIDA / HANDOUT por CHEMA MOYAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma05/9/2025
00:00
Descargar
Redacción Digital

Línea Editorial | El delito del fiscal general del Estado

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura1:35 min escucha

Descargar

Aunque las declaraciones de Pedro Sánchez contra los jueces del Supremo no hacen presagiar nada bueno, menos aun cuando el presidente del Gobierno se ha permitido decir que está seguro de que otro tribunal les enmendará la plana, el texto de la sentencia sobre el caso del fiscal general del Estado es un varapalo importante para un Ejecutivo que sale a escándalo diario.  

El Supremo es rotundo al señalar que Álvaro García Ortiz delinquió: se le condena por revelar secretos de un particular en la nota de prensa de la Fiscalía y que, en ningún caso, se puede responder a una noticia falsa con un delito. Para el Tribunal Supremo queda probado que el fiscal general del Estado quebrantó sin justificación el reforzado deber de reserva sobre los datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La obligación de custodiar datos reservados de un particular no desaparece por el hecho de que la información que el Fiscal conoce en virtud de su cargo haya sido publicada con anterioridad. Si otros medios de comunicación ya disponían del correo electrónico que fue objeto de la polémica, no elimina de ninguna manera la protección agravada que le correspondía al fiscal general.

La normalidad democrática debería conllevar, tras esta sentencia, que el presidente del Gobierno asumiera su responsabilidad política, y eso implica abandonar definitivamente los ataques a un Poder Judicial que ha demostrado sobradamente, a lo largo de los años y con todo tipo de gobiernos, su independencia y altura de miras.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

18:00 H | 09 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking