Datos que son vida

Los datos de la Memoria de Actividades de la Iglesia en España son expresión de una vida que se genera en el seno de las comunidades cristianas, alimentada por la escucha del Evangelio, la participación en los sacramentos y la propia amistad en la fe.

La presentación anual de esta Memoria no es sólo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Es una forma de hacer visible el servicio que presta la comunidad cristiana a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Una comunidad en la que se cuentan 82.000 catequistas, 15.000 sacerdotes, 31.500 religiosos, 7.500 monjes y monjas de clausura y más de 400 mil fieles laicos asociados, y que está volcada en el anuncio del Evangelio, en la celebración de los sacramentos, en la generación de cultura y en el ejercicio de una caridad que no discrimina a la hora de dar lo que tiene. Una comunidad que no busca ni quiere privilegios sino libertad para proponer y servir.

Que cuatro millones de personas hayan sido atendidos en los nueve mil centros sanitarios de la Iglesia y que dos millones y medio hayan recibido ayuda en diversos centros asistenciales católicos son algunas cifras que dan que pensar y que hablan de una aportación sustancial de la Iglesia al bien común de nuestra sociedad.

Como señaló el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la gala de presentación de esta Memoria, la Iglesia está presente en la sociedad como signo de comunión en la verdad y en la caridad. Este documento nos invita a ser agradecidos por el testimonio de tantas personas y, al mismo tiempo, es una llamada a seguir anunciando el Evangelio, a seguir generando comunidad y posibilitando una verdadera amistad cívica