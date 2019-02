¿Cuánto tiempo le queda a Maduro?

Tiempo de lectura: 1



El pasado lunes el Grupo de Lima celebró su enésima reunión para tratar del caso venezolano. Para tranquilidad de muchos, los países que lo constituyen hicieron una declaración de serenidad y realismo político. La transición a la democracia en Venezuela debe ser obra de los venezolanos y desarrollarse con el apoyo internacional, político y diplomático, necesario. El Grupo de Lima pide al Tribunal Penal Internacional que analice la grave situación humanitaria, dado que podrían imputársele a Maduro crímenes de lesa humanidad; descarta una salida violenta, pide al Banco Interamericano de Desarrollo que apueste institucionalmente por apoyar el proceso de transición a la democracia y solicita a Naciones Unidas la designación de una comisión para convencer a los países que todavía apoyan a Maduro de que vayan distanciándose del chavismo.

El Presidente encargado Juan Guaidó cuenta con amplio apoyo internacional, pero internamente la situación sigue siendo muy extrema. Las deserciones militares van al ritmo de un cuenta-gotas, los ciudadanos temen la represión militar y la presión en las calles no ha conseguido derrocar al dictador. Con toda seguridad, Maduro y el chavismo están viviendo sus últimas horas, lo que no significa que el sadismo con el que se comportó el régimen el pasado fin de semana no vaya a repetirse. Razón de más para que la presión internacional no decaiga y se busque, cuanto antes, la mejor de las salidas posible.