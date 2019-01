Tiempo de lectura: 1



El Papa Francisco acaba de dirigir una carta a los obispos de los Estados Unidos, reunidos en Ejercicios Espirituales, en la que sintetiza su pensamiento contra “la cultura del abuso de poder, de concencia y sexual”, al tiempo que propone algunas pautas para afrontar la “crisis de credibilidad” por la que atraviesa la Iglesia a causa de estos hechos. En un texto de gran calado teológico y espiritual, afirma que el pueblo fiel de Dios y la misión de la Iglesia han sufrido y sufren a causa de los abusos y de su mala gestión.

Francisco pide a los obispos que no pongan el acento en acciones que aun siendo necesarias, no alcanzan la raíz del problema. La Iglesia no puede depositar su confianza sólo en las estrategias, en los organigramas y en las buenas prácticas, sino ante todo en la presencia de su Señor, que la ha guiado durante dos mil años. Además advierte a los obispos sobre el riesgo de la desunión y las contraposiciones, reclamándoles con fuerza a la comunión.

El drama de los abusos, dice el Papa, exige no sólo una nueva organización sino la conversión de nuestra mente, de nuestra manera de rezar, de gestionar el poder y el dinero, de vivir la autoridad, y de relacionarnos entre nosotros y con el mundo. En definitiva, Francisco sostiene que la credibilidad no se reconstruye con estrategias de marketing, sino que será fruto de una Iglesia formada por pastores y fieles que se reconocen a sí mismos como pecadores, y que invitan a la conversión porque han experimentado ellos mismos, el perdón y la misericordia.