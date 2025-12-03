La credibilidad perdida de Sánchez

Mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, la Presidencia del Gobierno ha intentado aclarar lo que estaba claro en la entrevista que Pedro Sánchez concedió a la periodista Gemma Nierga. Preguntado por su relación con José Luis Ábalos, Sánchez dijo que una cosa es que tuviera confianza política en él, y otra que desde el punto de vista personal era un gran desconocido, y que ahora ha descubierto unas facetas de su dimensión personal que le eran muy desconocidas. El problema de esta declaración no es que el presidente haya caído en contradicción. El problema radica en la rotunda pérdida de credibilidad del presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez dejó hace tiempo de ser fiable en sus declaraciones públicas y en las estratagemas discursivas que utiliza, al insistir en que nunca se ha enterado de nada y en que en su partido no hay nada irregular. Si ya es dudoso que se pueda atribuir la confianza en lo profesional, y no en lo personal, a quien dejó a cargo nada menos que su partido, el PSOE, y el ministerio con más presupuesto del Gobierno, más lo es que diga que las facetas de su vida personal le eran desconocidas cuando se pasó meses en 2017 recorriendo España con él en un Peugeot, y cuando, como señala el hijo de Ábalos, Sánchez se ha hospedado en la casa de Valencia del hoy encarcelado, y cuando sabemos que en 2023, en plenas revelaciones sobre la vida de Ábalos, Sánchez le escribió un mensaje diciendo “la verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad”.