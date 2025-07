También corrupción política

Las tropelías que Santos Cerdán y José Luis Ábalos han llevado a cabo no dejan de sorprender. A sus ex correligionarios del PSOE les gustaría que todo fuese una trama ideada, como si de una novela de suspense se tratara. Sin embargo, no hay día en que los

medios de comunicación y la UCO no descubran algún dato más que avale que esas tropelías son reales. Las noticias acerca de la adulteración de las primarias del PSOE en Andalucía son un elemento más de esta trama, pero no son una noticia más. Si la corrupción económica es grave, ¡qué decir de la corrupción política! Esta se produce cuando el poder político pretende adulterar la naturaleza y funcionamiento de las instituciones para ponerlas a su servicio. Y los partidos políticos son instituciones clave, tal y como establece el artículo 6 de la Constitución española.

Se podrá estar más o menos de acuerdo en la celebración de primarias, pero de existir, deben respetarse las reglas. Y no es eso lo que sucedió en el PSOE. Susana Díaz perdió apoyos a cambio de regalías y se adulteró el censo para que perdiera. Su culpa fue enfrentarse a Pedro Sánchez. Y lo pagó caro. Cerdán y Ábalos se encargaron de demostrar que, como dijo Guerra, “el que se mueve no sale en la foto”. De ahí que no fue difícil encontrar gente dispuesta servir ciegamente los intereses del secretario general. Sánchez, como buen maquiavélico, confió el éxito inmediato a su fuerza y carisma personal. Pero al final, siempre hay quien tira de la manta. Y eso es lo que le está pasando al presidente.