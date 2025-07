La comunidad internacional le ha fallado a Venezuela

Hace exactamente un año miles de venezolanos desafiaban las amenazas y se lanzaban a las calles para denunciar el pucherazo en las elecciones presidenciales. La oposición democrática consiguió documentar la apabullante victoria de su candidato, Edmundo González, y por unos días pareció que el cambio estaba al alcance de la mano. La imagen hoy, por desgracia, es la victoria del oficialismo en las elecciones locales celebradas el domingo, después de haber arrasado igualmente en las legislativas de mayo, ambas, ni qué decir tiene, celebradas sin las mínimas garantías, mientras se intensifica la represión y las penurias económicas se hacen cada día más insoportables.

La pregunta es: ¿qué ha fallado? La oposición democrática cumplió su parte de forma incluso heroica, pero la comunidad internacional no ha estado a la altura. Con la atención puesta en Ucrania y Gaza, Venezuela no ha sido una prioridad. Y el cambio en la Casa Blanca no ha beneficiado precisamente. Una parte de la Administración Trump, la que representa el secretario de Estado, Marco Rubio, adopta un discurso de firmeza permanentemente desmentido por los hechos, ya sea la colaboración para deportar venezolanos, el intercambio de presos o los acuerdos petrolíferos. En Europa, España ha cumplido en materia de acogida a refugiados, pero políticamente ha renunciado a liderar la posición de firmeza que la situación requiere, lo que equivale a darle un balón de oxígeno a Nicolás Maduro. Así las cosas, el desánimo es hoy la nota dominante en las calles de Venezuela, para regocijo del dictador, aislado en el Palacio de Miraflores.