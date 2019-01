El PP en el centro

Tiempo de lectura: 1



En su entrevista de esta mañana en Herrera en Cope, Pablo Casado, ha asegurado que el PP está en el centro. Ha sostenido también que lo firmado con VOX en Andalucía está en el programa electoral de su partido. Respondía así a las voces que, dentro de partido, critican un acercamiento excesivo a las posiciones de la formación de Santiago Abascal. Es de celebrar que Casado revindique al PP como un partido de centro, no como un simple posicionamiento táctico sino como un modo sustantivo de entender la política. De centro es una política que esté enfocada al bien común, no solo a agendas particulares; realista, sin radicalismos que se aprovechan de los miedos de los votantes. El centro es un espacio que no absolutiza las diferencias ideológicas, que no convierte la cuestión identitaria (ya sea personal, social o territorial) en un motivo de conflicto. Es la zona en la que se han movido la mayoría de los españoles en los últimos 40 años, porque se nutre de las tradiciones liberal, socialdemócrata y democratacristiana.

Casado reivindica el acuerdo firmado con VOX y no las reivindicaciones de Vox previas al acuerdo. Es importante que el PP tenga un perfil propio en temas como la inmigración, tan sensible en este momento histórico. Pese a ciertas imágenes apocalípticas Europa no está siendo invadida por millones de africanos, ni estamos sufriendo una avalancha de entradas irregulares que nos ponga en peligro como país.