Los cantos de sirena de Gabriel Rufián

La decisión del diputado independentista Gabriel Rufián de promover la reorganización de la izquierda no deja de ser un canto de sirena de quien atisba su fin de ciclo en la política española. Desautorizado por su partido, ERC, Rufián se rodeó de activistas y representantes de la farándula, también periodística, para proponer una candidatura única de “las izquierdas a la izquierda del PSOE” y así contrarrestar lo que Rufián llama el triunfo de la ultraderecha. Rufián propone la cuadratura del círculo al incluir en su fórmula a la extrema izquierda con las fuerzas independentistas, sin tener en cuenta que formaciones como Bildu tienen su propia agenda política. Esta iniciativa se adelanta a la presentación, el próximo sábado, de la alianza de Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar.

Esta amalgama de siglas de la izquierda cada vez tiene menos sentido con el PSOE de Pedro Sánchez, que se ha radicalizado y pretende ocupar ese espacio, entre otras razones ante la pérdida de votos por el centro.

La izquierda a la izquierda del PSOE es un producto de luchas internas por el poder y de la pretensión de permanecer en él. Excepto lo que representa la histórica formación heredera del Partido Comunista, el resto de los grupos tendrían un escaso protagonismo si no fuera porque están instalados en la mesa del Consejo de Ministros. Atrás quedaron los tiempos del 11-M y de la épica de ocupar la calle y asaltar los cielos, incluso para quienes se han quemado en esa trayectoria, como Pablo Iglesias, fundador de Podemos, el principal escollo de sus correligionarios ideológicos.