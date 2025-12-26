Ayuda a la Iglesia Necesitada, con los catequistas en lugares de misión

En el mundo hay cerca de 3 millones de catequistas. En países como España es habitual encontrarles en las parroquias, al frente de grupos de preparación de la comunión, la confirmación o el matrimonio.

En muchos rincones del planeta, sin embargo, la presencia de la Iglesia se limita a estos catequistas. Son quienes visitan aldeas remotas para celebrar la Liturgia de la Palabra y quienes sostienen material y espiritualmente a pequeñas comunidades dispersas en territorios de misión o en lugares donde los cristianos son víctimas de la persecución.

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con el apoyo de COPE, les ha hecho protagonistas de su campaña de Navidad de este año que lleva por lema “Yo soy apóstol. Y tú también”.

Cualquier ayuda que se pueda enviar a estos catequistas, por pequeña que sea, produce frutos asombrosos, lo que motiva que esta sea una línea de acción prioritaria para Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Solo en 2024, la organización financió más de 800 proyectos en este ámbito.

Esto incluye la formación de los propios catequistas, materiales como Biblias infantiles o la compra de bicicletas, motos, coches e incluso lanchas para hacer posibles los desplazamientos. Entre los territorios prioritarios se encuentran Sudán del Sur, Tanzania, Pakistán o la Amazonía en América, donde en muchos casos la fe se sostiene gracias a esos héroes anónimos. Asumir su misión como propia y seguir haciendo llegar esa ayuda imprescindible, subraya la campaña, resulta esencial para que el Evangelio pueda seguir llegando a millones de personas.