Aviso de la EPA

Los datos de paro de la EPA del primer trimestre, que hemos conocido esta mañana, no son buenos. El desempleo ha crecido con fuerza, como no lo hacía en los tres primeros meses del año desde 2013. Hay que poner las cifras en contexto, el primer trimestre suele ser malo para el empleo y este año la Semana Santa se ha celebrado en abril. En cualquier caso, son un toque de atención para un excesivo triunfalismo que difunde la idea de que la economía española es una especie de oasis en medio de la tormenta que ha provocado la guerra comercial.

España hace frente a la guerra comercial con algunas ventajas. Nuestra exposición al comercio con Estados Unidos es menor que la de los otros países europeos. Nuestro crecimiento es robusto, se mantiene alta la confianza de los hogares, y hay ahorros que pueden servir de colchón.

Pero España no está aislada. El crecimiento de la economía europea flaquea, por eso el BCE ha bajado los tipos. La rebaja de las previsiones de la economía global es un aviso. La inversión, en este contexto de incertidumbre, tiende a flaquear. Y nuestra economía no ha solucionado sus problemas endémicos: la renta per cápita de nuestro país está por debajo de la de los países de nuestro entorno, y no hemos conseguido mejorar la productividad. Sin mejorar la productividad, las subidas salariales tienen que ser por fuerza limitadas, y eso penaliza sobre todo a los más jóvenes, para los que el acceso a la vivienda se ha convertido en una tarea casi imposible.