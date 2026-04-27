El Patriarca de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, ha dirigido una carta a los cristianos que viven en Tierra Santa, centrada en la misión que ha de desempeñar la Iglesia en una situación dramática que se prolonga ya durante demasiado tiempo. En la Carta, titulada "Volvieron a Jerusalén con gran alegría", el cardenal Pizzaballa reflexiona acerca de cómo estar como cristianos, como comunidad eclesial llamada a vivir dentro de una situación de conflicto político, militar y espiritual que probablemente aún durará tiempo.

La Carta está estructurada en tres partes. La primera trata de dar una valoración del actual estado de desorden, reconociendo la realidad como es, sin edulcorarla, pero reconociendo también en ella la presencia operante de Dios. En la segunda, el Patriarca comparte una visión para la comunidad cristiana local inspirada y anclada en las Escrituras, con una conexión precisa con la ciudad santa de Jerusalén. Y por último el cardenal trata de traducir esa misma visión en implicaciones para instituciones como las familias, parroquias, hospitales y escuelas.

Los cristianos en Tierra Santa son sal y luz en medio de un mundo herido. Necesitan especialmente del ánimo y del aliento de su Pastor. Son portadores de una Esperanza con mayúscula, que no defrauda y que no depende de las coyunturas concretas, por terribles que puedan ser las circunstancias. No es una alegría ingenua sino una alegría pascual que sabe que la luz vence a las tinieblas, que la vida derrota a la muerte y que el amor desarma al odio.