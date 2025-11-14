Alerta de los obispos de EE.UU. sobre el acoso a los migrantes

Los obispos de EE. UU. han hecho público un “mensaje especial” crítico con la política migratoria de Trump y a favor de una reforma integral que concilie el control de las fronteras con el respeto a la dignidad humana. La última vez que la Iglesia norteamericana recurrió a la fórmula del mensaje especial fue en 2013, en respuesta a un mandato sobre anticonceptivos de Obama que vulneraba el derecho a la objeción de conciencia. La propia Conferencia subraya el dato y añade que se ha aprobado por práctica unanimidad. Así se enfatiza el tono de urgencia con el que los obispos describen el “clima de temor y ansiedad” instalado en las comunidades católicas, muchas de ellas con fuerte presencia migrante. Hay miedo a salir de casa ante el peligro de que llevar a un hijo al colegio o visitar al médico termine en deportación. Ni siquiera quienes tienen su situación regularizada están tranquilos, a la vista de la “arbitrariedad” con que se revocan los permisos. También se denuncia la “retórica inhumana” en una parte de la sociedad. Son prejuicios en absoluto exclusivos de EE. UU. En España, el Consejo Económico y Social presentó ayer un estudio que evidencia la positiva contribución de las personas de origen extranjero, frente a bulos más basados en ideas preconcebidas que en la experiencia personal y directa. El estudio, por cierto, denuncia también ciertas formas de maltrato institucional en España, debido a la falta de seguridad jurídica y a la escandalosa falta de recursos administrativos. De poco sirve una retórica más amable hacia los migrantes si, al final, los hechos no acompañan.