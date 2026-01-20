Línea editorial 20/1/2026
La alargada sombra de Zapatero
En estos últimos días se han conocido nuevos datos de las andanzas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:33 min escucha
En estos últimos días se han conocido nuevos datos de las andanzas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, prácticamente desaparecido del foco público desde la detención de Nicolás Maduro.
A pesar del acoso que muchos medios han tenido que sufrir por parte del sanchismo, lo cierto es que muchas de las exclusivas se han ido corroborando paso por paso. Ahora Zapatero no ha tenido más remedio que reconocer tímidamente, por primera vez, que ha facturado cantidades económicas a Julio Martínez, uno de los empresarios de la aerolínea Plus Ultra, que fue detenido por la UDEF. No se sabe, sin embargo, de qué cantidades globales se trata, ni qué tipo de trabajos de consultoría hizo.
Zapatero dice que no realizó ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra ante ninguna autoridad o empleado público, lo que se contradice directamente con lo que ha dicho Ábalos, quién sostiene que Zapatero le presionó para que el Consejo de Ministros aprobará una inyección en la aerolínea venezolana de 53 millones de euros. La investigación sobre si esos fondos sirvieron para el blanqueo de capitales o para pagar comisiones ilegales, está abierta en un juzgado de Madrid. Al final, lamentablemente, nos estamos acostumbrando a demasiados escándalos, a pocas explicaciones y a que en los asuntos más opacos aparezca siempre, de fondo, la alargada sombra de José Luis Rodríguez Zapatero