Adamuz: verdad, justicia y garantías

Mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, está dedicado a crear una página web para contrarrestar la supuesta desinformación sobre el accidente de Adamuz y señalar a algunos medios de comunicación, las víctimas y familiares se concentraron ayer frente al Congreso para exigir “verdad, justicia y garantías”.

Resulta sorprendente que, pasados tres meses de la tragedia, el Gobierno esté empeñado en una estrategia de ocultamiento de datos y de desviación de la atención, y no haya dado ni un solo paso en el acompañamiento a las víctimas y la reparación moral y legal.

Aunque se pretendan desprestigiar los informes de la Guardia Civil y los de la Autoridad Independiente de Investigación Ferroviaria, los resultados de los análisis apuntan a una deficiente gestión de las infraestructuras, además de una serie de circunstancias que agravaron el problema y que tienen el mismo origen de responsabilidad.

Que el ministro de Transportes haya acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, de ser el responsable de las muertes, es una salida a la desesperada, un demagógico y disparatado añadido a la incontinencia verbal de un ministro que parece estar ahí para sembrar el guerra-civilismo en las redes. Cuando más sería necesaria la empatía con las víctimas y los familiares de los fallecidos, más se añade por parte del Gobierno confusión y distanciamiento. La tragedia de Adamuz requiere transparencia, respuestas eficaces y asunción de responsabilidades. Y el Gobierno no está ofreciendo nada de esto