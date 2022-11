Zelenski, sobre la retirada rusa de Jersón: "El enemigo no nos trae regalos, no hace gestos de buena voluntad"

Rusia ha anunciado, por tercera vez desde el verano, su retirada de la ciudad ucraniana de Jersón, la única capital regional bajo su control en todo el país, así como el repliegue del tercio norte de esa provincia, lo que constituye un duro revés para el presidente ruso, Vladímir Putin, que se anexionó ese territorio hace poco más de un mes.

El repliegue ruso del tercio norte de la región sureña era un secreto a voces, ya que hacía días que se hablaba de que la bandera rusa ya no ondeaba en los edificios administrativos de su capital y semanas desde que las autoridades prorrusas habían procedido a la evacuación de la población civil a la orilla izquierda del Dniéper.

Pese a estas evidencias, los dirigentes ucranianos no se creen que vaya a ocurrir y más bien lo consideran una trampa. Al respecto, el asesor de la oficina presidencial ucraniana Mykhailo Podolyak ha reaccionado con escepticismo. "Las acciones dicen más que las palabras. No vemos indicios de que Rusia vaya a marcharse de Jersón sin luchar", tuiteó.



Podolyak afirma que todavía hay tropas rusas en esa ciudad y que se están enviando hacia la región soldados adicionales.



"Ucrania libera territorios en base a datos de sus servicios de inteligencia y no a declaraciones escenificadas en televisión", remarcan las autoridades ucranianas, en alusión a que la retirada rusa podría no ser más que una trampa.