La UE propone cerrar sus fronteras exteriores para frenar la expansión del coronavirus

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha propuesto que las fronteras de la Unión Europea se cierren durante 30 días. Se llevarán a cabo para ello restricciones a los viajes no esenciales que pretendan ingresar en el territorio comunitario en los próximos 30 días.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0