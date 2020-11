La farmacéutica Pfizer asegura que su vacuna contra la covid-19 es "90% efectiva"

Uno de los ensayos contra el SARS-CoV- 2, la vacuna que está desarrollando la farmacéutica Pfizer y BioNTech puede ser la primera que de resultados positivos para combatir el coronavirus.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.