Estados Unidos y Reino Unido piden a todos sus ciudadanos abandonar Ucrania de forma inmediata

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha pedido este viernes a sus ciudadanos abandonar Ucrania "inmediatamente", sumándose a otros países en el marco de la tensión por la acumulación de efectivos rusos cerca de la frontera del país.

En un comunicado, la cartera de Exteriores británica ha considerado que los ciudadanos británicos "deberían irse" mientras los medios comerciales para ello aún están disponibles. Además, ha advertido en contra de viajar al país europeo.

"La seguridad de nuestros nacionales es nuestra mayor prioridad, por eso hemos actualizado nuestra alerta de viaje", ha justificado un portavoz del Ministerio de Exteriores.

Por su parte, Estados Unidos urgió hoy a sus ciudadanos a salir de Ucrania en las próximas 24 o 48 horas ante el riesgo "inminente" de una posible invasión rusa, que a su juicio podría comenzar con "bombardeos aéreos y ataques con misiles".



El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo en una rueda de prensa que hay "una posibilidad clara" de que Rusia lance un ataque a Ucrania, que podría llegar antes de que concluyan los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín el 20 de febrero.



"Cualquier estadounidense en Ucrania debería irse lo antes posible, y en cualquier caso, en las próximas 24 a 48 horas", afirmó el asesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



"No hay ninguna perspectiva de una evacuación militar de Estados Unidos en caso de una invasión rusa", añadió.



Sullivan reconoció que Estados Unidos aún no tiene claro que el presidente ruso, Vladímir Putin, haya tomado una decisión definitiva de invadir Ucrania, pero dijo que tiene posicionados los recursos necesarios para hacerlo y que el riesgo es "lo suficientemente alto e inminente" como para alarmarse.



"Si hay un ataque ruso a Ucrania, es probable que empiece con bombardeos aéreos y ataques de misiles que obviamente, matarían a civiles, sin importar su nacionalidad", alertó el funcionario.



A continuación habría probablemente "una invasión terrestre que implicaría a un número enorme de tropas" rusas, posiblemente con "un rápido asalto sobre la ciudad de Kiev", y en ese contexto los medios de transporte comerciales podrían interrumpirse "sin prácticamente aviso previo", agregó.



"El presidente no pondrá en peligro las vidas de nuestros hombres y mujeres uniformados enviándoles a una zona de guerra para rescatar a gente que podía haberse ido pero eligió no hacerlo", señaló.



Sullivan se pronunció así después de que Biden participara en una llamada de más de una hora con los líderes de siete países miembros de la OTAN, además de con el secretario general de ese organismo, Jens Stoltenberg; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.



El asesor añadió que Biden tiene previsto hablar en algún momento con Putin sobre la crisis en Ucrania, aunque no dio más detalles sobre cuándo.



La tensión se ha disparado en el último mes por la denuncia de Occidente de que Rusia ha movilizado más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, algo que ha llevado a los Gobiernos ruso y estadounidense a enzarzarse en una batalla propagandística.



Moscú ha repetido que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington alerta de que los rusos podrían atacar el país vecino "en cualquier momento".