Zelenski interviene en la gala de los Grammy: "No hay nada más opuesto a la guerra que la música"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino en la gala de los 64 premios Grammy con un mensaje previamente grabado en el que pidió a los artistas presentes en la cita que no guarden silencio ante la invasión rusa porque "no hay nada más opuesto a la guerra que la música". “El silencio es la muerte, cuenten la verdad en sus letras, en redes o en televisión, pero nunca guarden silencio”, continuó el mandatario.



Desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU), donde se celebran excepcionalmente los Grammy este año, Zelenski sí ha tenido la oportunidad de transmitir su mensaje; algo que muchos recriminaron en la última edición de los Óscar, donde la Academia de Hollywood se limitó a guardar un minuto de silencio por los fallecidos en la guerra. “Nuestros músicos no se visten de traje, han tenido que salir a luchar para defender la libertad de poder amar, vivir y que su música sea escuchada”, completó el jefe del Ejecutivo ucraniano desde el mismo lugar donde habitualmente proclama sus discursos.



La intervención de Zelenski llegó a su fin con unas palabras esperanzadoras: “La paz llegará a todas nuestras ciudades en Ucrania y seremos libres como vosotros lo estáis siendo hoy en el escenario de los Grammy”. El mensaje de Zelenski estuvo continuado por una actuación de John Legend, quien estrenó al piano la balada "Free" (Libre) junto a Lyuba Yakimchuk, una poeta ucraniana originaria de la región del Donbás que abandonó el país hace unos días.





El presidente ucraniano Zelensky aparece en un video grabado en los #Grammys

“¿Qué es más opuesto a la música? Zelensky preguntó desde un búnker en Kiev. “El silencio de las ciudades en ruinas y la gente asesinada”, dijo.



pic.twitter.com/VDo1xVgJmi — Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) April 4, 2022

"Protege a mi marido, mis padres, mi hijo y mi madre patria", fue una de las frases que recitó Yakimchuk en inglés. El escenario de los Grammy se iluminó con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana, mientras las pantallas proyectaban imágenes del conflicto armado.



La semana pasada se rumoreó que Zelenski iba a intervenir en los Óscar, según unas declaraciones de la presentadora Amy Schumer en las que admitió que propuso esa idea a los productores de la gala, pero finalmente han sido los Grammy, los premios más populares de la industria musical, los que han incluido el mensaje.



La organización de los Grammy también ha dispuesto una línea de ayuda para los afectados por la guerra en colaboración con la organización Global Citizen, a la que los espectadores pueden contribuir.