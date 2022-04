Von der Leyen y Josep Borrell viajarán a Kiev esta semana a Kiev

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, viajarán esta semana a Kiev, anunció este martes el Ejecutivo comunitario.

"La presidenta Von der Leyen y el alto representante Josep Borrell visitarán esta semana Kiev para reunirse con el presidente (de Ucrania) Volodómir Zelenski antes del evento 'Levántate por Ucrania' del sábado en Varsovia", publicó en Twitter el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.