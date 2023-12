Un volcán de Islandia entra en erupción y declaran el estado de emergencia con el recuerdo de 2010

Las autoridades de Islandia han declarado en la madrugada del lunes al martes el estado de emergencia por la erupción de un volcán cerca de la ciudad de Grindavik, en la península de Reykjanes situada en la costa suroeste de la isla. La erupción, que ha comenzado a las 22.17 hora local, ha sido precedida de una serie de terremotos en el cráter de Sundhnjúka, por lo que se ha procedido a evacuar toda la zona. Todo ocurre con el recuerdo del Eyjafjallajokull en 2010, que obligó a cancelar alrededor de 100.000 vuelos y dejó en tierra a más de 10 millones de viajeros.





La longitud estimada de la fisura es de unos 3,5 kilómetros, considerablemente superior al de anteriores erupciones, y la velocidad del flujo de lava es de entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo, lo que supone también un notable incremento en comparación con otras erupciones ocurridas en la península durante los últimos años. "Nuestras prioridades siguen siendo proteger vidas y la infraestructura. Defensa Civil ha cerrado la zona afectada. Ahora esperamos ver qué nos deparan las fuerzas de la naturaleza. Estamos preparados y permanecemos vigilantes", ha publicado el presidente del país, Gudni Johannesson.

Un volcán de Islandia

Según datos de la Oficina Meteorológica de Islandia, la actividad sísmica se está desplazando hacia el sur, por lo que la erupción podría extenderse en la dirección de Grindavik. Desde hace semanas, el país nórdico se encuentra en alerta máxima por una posible erupción en cualquier momento tras un periodo de intensa actividad sísmica en el suroeste de la península, que el mes pasado motivó órdenes de evacuación. Las imágenes transmitidas en directo por webcams de la erupción mostraron grandes chorros de lava naranja brillante rodeados de un ondulante humo rojo.

En noviembre, miles de pequeños terremotos sacudieron la región al sur de Reykjavik, la capital del país. Los aproximadamente 4.000 residentes de Grindavik, un puerto pesquero a unos 40 kilómetros de la gran localidad islandesa, fueron evacuados el 11 de noviembre después de que las autoridades determinaran que un túnel de magma se estaba moviendo debajo de ellos, lo que se considera un precursor de una erupción. Desde entonces, sólo se les permite visitar sus hogares durante determinadas horas del día.

El recuerdo de 2010

Tan sólo en los últimos dos años, ha habido tres erupciones en la península de Reykjanes, el rincón más poblado de Islandia y hogar de su capital. Pero en 2010, la erupción del volcán Eyjafjallajokull, un volcán cubierto de hielo de más de 1.660 metros de altura inactivo durante mucho tiempo, arrojó enormes cantidades de ceniza a la atmósfera. Esa erupción masiva y explosiva no tuvo consecuencias trágicas, pero sí afectó a toda Europa, provocando un caos aéreo que no se recuerda. Las erupciones volcánicas no son infrecuentes en este país, que tiene menos de 400.000 habitantes y alrededor de 130 volcanes.





El país se encuentra a caballo entre dos placas tectónicas, que a su vez están divididas por una cadena montañosa submarina que rezuma roca fundida o magma. Desde el siglo XIX, no ha pasado una década sin una erupción. La actual actividad sísmica no ha afectado a uno de los volcanes más conocidos, el Katla, del que algunos científicos temen que esté a punto de entrar en erupción, ya que ha entrado en erupción cinco veces desde 1721, en intervalos que van de 34 a 78 años. La última vez ocurrió en 1918, por lo que ha superado los datos previstos.