Violan a una niña de siete años en un restaurante de Sudáfrica

Una niña de siete ha sido violada en el baño de un popular restaurante familiar en Sudáfrica. El autor, un hombre de 20 años, fue arrestado el pasado sábado. “Un sospechoso ha sido arrestado ha comparecido ante el tribunal el martes por este incidente y permanece en custodia hasta su audiencia de fianza”, dijo Dlamini.

La niña fue al baño cuando el asaltante la agarró y la violó en el baño de hombres. Su madre alertó a los clientes tras escuchar voces del baño cuando fue a buscar a su hija.

El incidente ha causado la indignación y el enojo del país, llenos de informes de violencia contra las mujeres en los últimos meses. La violación y otras formas de violencia sexual son un grave problema en Sudáfrica. Según las estadísticas del Gobierno, 138 de cada 100.000 mujeres en el país fueron violadas entre 2016 y 2017.

Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo al Gobierno que aumente las condenas por violación y otras formas de delitos sexuales. "El sistema de justicia en Sudáfrica es demasiado indulgente con los crímenes inhumanos. La violación, la trata, el abuso infantil y los asesinatos deben tomarse con mayor castigo", publicó la usuaria de Twitter Evelyn Lobelo.

