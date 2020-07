El vínculo entre Trump y el nazismo que "no es un accidente" para las redes

Si hay algo por lo que Donald Trump es conocido por unanimidad en medio mundo, eso es la polémica. El presidente de Estados Unidos no es muy amigo del término medio, sino más bien del blanco o del negro. Por eso, tanto sus partidarios como sus detractores están muy marcados.

La lista de episodios controvertidos del líder del Partido Republicano no tiene fin: muros, discriminación, machismo, racismo, la guerra con China… A unos meses de la celebración de unas nuevas elecciones presidenciales en Estados Unidos, un elemento en concreto de la campaña de reelección de Trump ha despertado todo tipo de críticas.

El elemento de la campaña de Trump que recuerda al nazismo

El equipo de Trump ha decidido sacar a la venta en la web oficial de su campaña una serie de camisetas que ya están dando mucho de que hablar. En ellas, aparece el lema ya archiconocido del presidente norteamericano: America First. Y también, para indignación de muchos, un águila con las alas extendidas y la cabeza inclinada hacia su izquierda. Con un círculo que sujeta con sus garras y en el que aparece la bandera estadounidense.

Lo que ha desatado las críticas contra las camisetas en Internet es el hecho de que el logo alberga un parecido bastante amplio con aquel que fue empleado por los nazis en su momento. La gran diferencia es que el águila alemana portaba en sus garras un círculo con la esvástica.

Algunas organizaciones progresistas judías ya han empezado a arremeter contra el equipo de Trump por emplear esta simbología tan polémica en sus camisetas. Según reconocen, el fanatismo es la “única identidad” de Trump. Además, consideran firmemente que “no es un accidente” que la campaña del presidente republicano emplee este tipo de símbolos.

The President of the United States is campaigning for reelection with a Nazi symbol. Again.



On the left: an official Trump/Pence “America First” tee.



On the right; the Iron Eagle, the official symbol of the Nazi party.

⁰It’s not an accident. Bigotry is their entire brand. pic.twitter.com/mSOBxwf7Wa — Bend the Arc: Jewish Action (@jewishaction) July 1, 2020

A pesar del revuelo que ha generado, la camiseta sigue a la venta por 30 dólares, pensada como elemento de apoyo a la reelección de Trump y para poner a América en primer lugar.

El nazismo ya trajo problemas a Trump

No es el primer incidente relativo al partido que lideró Adolf Hitler protagonizado por el entorno de Trump en su campaña. En Facebook se vieron obligados a retirar algunos anuncios oficiales de la misma, que atacaban a antifascistas y grupos de extrema izquierda con otro símbolo relacionado con los nazis: el triángulo rojo invertido con el que se marcaba a los prisioneros políticos en los campos de concentración.

I want to talk a little bit about why the Trump campaign using the red triangle in an “Anti-Antifa” ad is extremely concerning, regardless of the intent and excuses provided by the campaign. 1/? pic.twitter.com/SnOT5T70aq — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) June 18, 2020

Los últimos meses han sido convulsos para Trump en lo que a las redes sociales se refiere, ya que Twitter se lanzó a contradecirle directamente hace unas semanas.

El pulso de Twitter a Trump

Twitter enlazó por primera vez un mensaje del presidente de EE.UU., Donald Trump, con información verificada que contradecía lo que este había publicado.

La alerta de Twitter se produjo después de que Trump compartiese un mensaje en que aseguraba que el voto por correo en las elecciones presidenciales de noviembre en EE.UU. tendría inevitablemente consecuencias fraudulentas y que derivaría en unos comicios amañados.

El presidente reaccionaba así a la decisión del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de enviar papeletas de votación por correo a todos los votantes registrados del estado como medida excepcional ante la situación de pandemia por la COVID-19.

"Accede aquí a los datos sobre el voto por correo", fue el mensaje que, en azul y precedido de un signo de exclamación, Twitter incrustó bajo lo escrito por Trump.

Al hacer click en la alerta, la red social redirigía a otra página dentro de la plataforma en la cual aparecía en letras destacadas en negrita: "Trump asegura sin pruebas que el voto por correo derivará en fraude electoral" y se citaba a medios como CNN y The Washington Post.

Twitter es la red social más usada por Trump, a través de la cual se comunica directamente con sus simpatizantes sin pasar por el filtro tradicional de los medios, y donde acumula más de 80 millones de seguidores.

Desde medios de comunicación de corte progresista en EE.UU. hacía tiempo que se venía pidiendo a Twitter que verificase los mensajes de Trump igual que hace con las informaciones falsas que se comparten en la red social, pero hasta este martes la firma de San Francisco se había resistido a ello.

A principios de mayo, la empresa que dirige Jack Dorsey anunció que alertaría a los usuarios ante informaciones que considerase engañosas sobre la COVID-19 y que pudiesen resultar "dañinas", y esa es la política que se usó en el caso de Trump, según confirmó la propia compañía, pese a que en este caso sus mensajes sólo estaban vinculados a la pandemia de forma indirecta.

Tras el toque de atención por parte de Twitter, el presidente Trump acusó a la plataforma de "interferir en las elecciones presidenciales de 2020" y tachó a los medios de comunicación citados por Twitter, la CNN y The Washington Post como "fake news". Asimismo, afirmó que la plataforma de micromensajes está "reprimiendo la libertad de expresión".

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Por su parte, el jefe de campaña para la reelección de Trump, Brad Parscale, dijo en un comunicado que el uso de verificadores de medios de comunicación por parte de Twitter es una "cortina de humo para dotar de una credibilidad falsa sus evidentes tácticas políticas" en contra del presidente.