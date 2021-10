Victoria Cárdenas, esposa de un opositor detenido: “Nicaragua es una gran cárcel”

“Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no son un proceso electoral normal, nosotros no le llamamos elecciones, es un fraude porque el gobierno no tiene ninguna oposición, toda la oposición está secuestrada, está silenciada, y los únicos partidos que se presentan son colaboradores del régimen”, cuenta a COPE Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, uno de los siete candidatos opositores a la presidencia que están en prisión. Dice que los comicios que se celebran dentro de un mes son “una farsa” porque “no se presenta ningún candidato opositor, los verdaderos opositores están todos encarcelados o en el exilio, y los pocos partidos que quedan y los candidatos de esos partidos son colaboradores del régimen”. “Han sido encarcelados candidatos, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, empresarios, miembros de la sociedad civil… toda persona que tiene una idea diferente, que piensa de manera diferente al régimen es silenciada, secuestrada”, señala Victoria Cárdenas.

Asegura que “Nicaragua es una gran cárcel. Ni los familiares ni el resto de personas pueden dar su opinión ni decir nada en contra del régimen. Quién no está secuestrado en una cárcel debe irse al exilio para proteger su integridad. Y las personas que están en Nicaragua están silenciadas por un miedo profundo”. Pide “que no se reconozcan estas elecciones del 7 de noviembre porque no hay condiciones para ir a elecciones, y que la comunidad internacional, todos los países que creen en la democracia, tomen acciones conjuntas, que nos apoyen, porque lo que necesitamos es que liberen a los presos políticos y cese la represión brutal que existe en Nicaragua para que podamos encontrar una salida a esta crisis”.

Juan Sebastián Chamorro, marido de Victoria Cárdenas, lleva 121 días detenido. “Ahora está incomunicado, después de la visita que se le hizo hace un mes, no sabemos otra vez nada de él, no se han permitido visitas posteriores”, cuenta ella. Está acusado de menoscabo a la integridad nacional, como la mayoría de los precandidatos, excepto Cristiana Chamorro, también acusada de lavado de dinero por la fiscalía nicaragüense. Explica Victoria Cárdenas que “durante los primeros 84 días Juan Sebastián estuvo desaparecido, ni los familiares ni su abogado sabíamos absolutamente nada de él. Llegamos a un punto de desesperación en el que llegamos a pedir prueba de vida. En el día 84 se permitió la visita de un familiar”. “Mi cuñada lo visitó en ese momento -el 31 de agosto- y lo encontró sumamente delgado; nos preocupa mucho su estado de salud”, señala su esposa, que no pudo ir a verle porque está fuera de Nicaragua, ya que también ha sido acusada de “traidora a la patria”. Durante esa visita Juan Sebastián Chamorro “denunció que la luz de su celda se mantiene encendida 24 horas al día, por lo que no sabe si es de día o de noche, y le afecta al sueño, y que es sometido a interrogatorios diarios de más de una hora”.