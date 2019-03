Venezuela libera al periodista estadounidense Cody Weddle detenido en Caracas

El periodista estadounidense Cody Weddle ha sido liberado este miércoles tras pasar más de 12 horas detenido en la capital venezolana, Caracas, según ha informado la cadena estadounidense ABC, uno de los medios para los que trabaja.

"Cody Weddle ha sido liberado después de ser detenido por las autoridades", ha anunciado WPLG, la estación afiliada a la cadena ABC, a través de su cuenta en la red social Twitter.

#BREAKING Local 10 reporter Cody Weddle has been released after being detained by Venezuelan authorities https://t.co/wADyw6EctA pic.twitter.com/bNICNm7vfd