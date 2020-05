Vanuatu, las islas que fueron españolas y que están libres de COVID-19

“Seguimos cruzando los dedos”, dice Ricardo Domínguez Llosa, un geógrafo español, nacido en Tetuán, que trabaja en Vanuatu para un proyecto sobre cambio climático para la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU. Este archipiélago compuesto por 83 islas, con 274.000 habitantes y situado en el océano Pacífico es uno de los 14 países y territorios que han logrado estar libres -hasta ahora- del nuevo coronavirus. Es un antiguo territorio español, al que en 1606 llegó Pedro Fernández de Quirós -en una expedición financiada por una marquesa- y que “llamó a esta tierra la Tierra de Australia del Espíritu Santo”, explica Domínguez Llosa.

A pesar de que no se ha detectado hasta hoy ningún caso de COVID-19, se declaró el estado de emergencia en todo el territorio de Vanuatu el 20 de marzo, sin confinamiento en casa, pero con el cierre de mercados, escuelas, restaurantes, hoteles y la prohibición de vuelos internacionales. Unos días antes se había impuesto el toque de queda y el confinamiento en la provincia más sureña cuando se diagnosticó la enfermedad -estando ya en Australia- a un pasajero de un crucero que había visitado Mistery Island, una de las islas que forman parte del archipiélago.

Los vanuatuenses han tenido alguna mala experiencia con otras epidemias en las última décadas y están preocupados con la posibilidad de que ésta llegue a su país. “En 2002 hubo una epidemia de cólera en las Islas Salomon -que están muy cerca de las Islas Torres de Vanuatu-, y algunos se escaparon en piragua y en barco, llevaron el cólera a esas islas, y se murió más de la mitad de la población”, cuenta el geógrafo. El coronavirus ha llegado a las Islas Fiji, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Australia y otros territorios alrededor de Vanuatu, y -por ese motivo- el gobierno ha dado instrucciones muy claras que impiden el contacto físico, aunque ya se han abierto restaurantes, bares y colegios.

El archipiélago de Vanuatu estuvo controlado durante largo tiempo por franceses y británicos, pero como parte de la herencia española de esta nación en el bislama -la lengua local- se mantienen y se siguen utilizando a diario palabras españolas. “Ellos no dicen ni oui ni yes, ellos dicen sí, a los niños les llaman 'ninyo', y utilizan el 'mi no sabe', no dicen 'I don't know'”, señala Domínguez Llosa. Además, como durante la época del condominio franco-británico “se peleaban franceses e ingleses”, España ofreció que un magistrado español fuera quien impartiera justicia, y durante décadas -hasta 1939- se encargó un magistrado de nuestro país de cumplir esa misión.