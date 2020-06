Van a la piscina a bañarse y lo que encuentran sobre su cocodrilo hinchable les deja horrorizados

La cuarentena ha tenido a millones de personas a lo largo del mundo confinados en sus casas durante más de dos meses, concretamente en Estados Unidos, donde el impacto del COVID-19 ha sido especialmente duro. Por ello, familias como la de Dave Jacobs han decidido, con la llegada del buen tiempo, marcharse a la costa para disfrutar del sol, la playa y poder distraerse de los nervios y agobios de las noticias y las restricciones de la cuarentena. Lo que no esperaba era encontrarse en su piscina algo tan horripilante como lo que descubrió posado sobre el cocodrilo hinchable.

Dave alquiló para su familia una casa a través del portal de residencias vacacionales AirBnb, tal y como cuenta al medio de comunicación de Florida Miami New Times. El propio protagonista reconocía al portal de noticias estadounidense que, aunque se trata de algo bastante común en la zona, y es algo que “no es tan inusual”, sí que lo era para él.

Un encuentro anterior

A pesar de la sorpresa en la piscina, lo cierto es que Dave ya se había tenido un episodio con “otro” cocodrilo previamente. El día anterior, un reptil real había rondado la vivienda al escuchar los ladridos de su perro, Rascal, al que su instinto animal le había llevado a intentar avisar a sus dueños del peligro que acechaba la casa. Sin embargo, tanto Dave como su familia no le habían dado importancia.

Lo que encuentra en la piscina

Un día después, y ya acomodados en la vivienda vacacional, Dave escuchó la voz de su hija: “Mi hija, que tiene 14 años, me decía “Papá, esto es muuuuy meta”. Y es que lo meta era que el cocodrilo que habían visto el domingo de mayo, ahora estaba posado sobre su hermano de plástico, el cocodrilo hinchable.

La mujer de Dave llamó al casero y miembro de la casa de Airbnb y le pidió que llamara a las autoridades competentes para retirar al reptil. El dueño llamó al centro de ciudados de animales de Miami que consiguieron sacar al animal de la piscina, donde podía haber dado más de un susto a la familia estadounidense. “Tenemos a cocodrilos en Georgia, pero no están en zonas tan pobladas, como en pantanos donde no vive nadie”

Algo común en la zona

Como el mismo Dave Jacobs relata que es bastante común en el estado de Florida. No solo los Simpsons han hecho bromas sobre ello, sino que existen hasta cuatro reservas de cocodrilos en todo el estado. Una de ellas en Everglades, otra llamada Big Cypress, Wonder Gardens y el Parque Nacional Everglades. Tanto es así que puede verse este tipo de reptiles no solo en piscinas particulares, sino en las playas donde los bañistas campan a sus anchas junto a los animales. Por ello, los servicios de recogida de animales salvajes son rápidos a la hora de capturarlos.